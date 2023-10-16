Народный артист России, советский и российский композитор Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет. Он написал музыку к более чем 100 фильмам, среди которых «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Обыкновенное чудо» и другие.

Информацию о смерти композитора телеканалу «360» подтвердил его помощник Малик Аминов. По его словам, в настоящее время родственники занимаются организацией похорон. О дате и месте прощания станет известно позже.

«Да, все так. Замечательный русский человек, самый настоящий. Гениальный композитор», — сказал помощник музыканта.

Геннадий Гладков работал над мультфильмом «Бременские Музыканты». В продолжении известного мультфильма под названием «По следам Бременских музыкантов» Гладков также исполнил партию Глупого короля. Кроме того, композитор написал музыку для фильма «Человек с бульвара Капуцинов» и других известных картин.

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