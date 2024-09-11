Чтобы хоть как-то успокоить родительницу: сын Маслякова придерживал мать за руку у гроба покойного отца

В Москве проходит церемония прощания с легендарным ведущим КВН Александром Масляковым. Его провожают в последний путь близкие люди и друзья. Из семьи заслуженного деятеля искусств особое внимание было приковано к его вдове. Женщине потребовалась поддержка сына, передает StarHit.

Панихида началась еще рано утром. Сейчас с покойным ведущим КВН прощаются его близкие и коллеги. Вдова Маслякова сильно потрясла личная трагедия. На церемонии она сидела неподалеку от гроба с покойным мужем. Ее руку придерживал сын Александр Александрович. Видимо, он пытался успокоить родительницу.

Еще успокоить вдову пыталась телеведущая Екатерина Стриженова. Она села на колени напротив женщин и уперлась головой ей в руку.

Помимо известной телеведущей, траурное мероприятие посетил похудевший Леонид Якубович. Он тоже уделил внимание скорбящей вдове.