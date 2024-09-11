ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 11 сентября 2024, 12:11
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Чтобы хоть как-то успокоить родительницу: сын Маслякова придерживал мать за руку у гроба покойного отца

Сын Александра Маслякова придерживал мать за руку на похоронах отца .
Чтобы хоть как-то успокоить родительницу: сын Маслякова придерживал мать за руку у гроба покойного отца

© Starface.ru

В Москве проходит церемония прощания с легендарным ведущим КВН Александром Масляковым. Его провожают в последний путь близкие люди и друзья. Из семьи заслуженного деятеля искусств особое внимание было приковано к его вдове. Женщине потребовалась поддержка сына, передает StarHit.

Панихида началась еще рано утром. Сейчас с покойным ведущим КВН прощаются его близкие и коллеги. Вдова Маслякова сильно потрясла личная трагедия. На церемонии она сидела неподалеку от гроба с покойным мужем. Ее руку придерживал сын Александр Александрович. Видимо, он пытался успокоить родительницу.

Еще успокоить вдову пыталась телеведущая Екатерина Стриженова. Она села на колени напротив женщин и уперлась головой ей в руку.

Помимо известной телеведущей, траурное мероприятие посетил похудевший Леонид Якубович. Он тоже уделил внимание скорбящей вдове.

Источник фото:Freepik
Источник:StarHit
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Александр Масляков
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