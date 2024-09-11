Сидя на коленях: Екатерина Стриженова пыталась утешить вдову Александра Маслякова на церемонии прощания

Церемония прощания с бессменным ведущим Клуба веселых и находчивых Александром Масляковым проходит в Москве. На траурное мероприятие съехались многие отечественные звезды. Например, среди них корреспонденты заметили телеведущую Екатерина Стриженову, передает Telegram-канал StarHit.

Знаменитость приехала на церемонию прощания почтить память легенды КВН и проводить того в последний путь. В зале, куда принесли гроб с телом Александра, сидела его скорбящая супруга. Стриженова, увидев страдания женщины, не смогла пройти мимо и опустилась на колени перед вдовой. После этого она какое-то время пыталась утешить одного из самых близких людей Маслякова.

Ведущий КВН скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал рак легких. С опасным недугом Александр боролся несколько лет.

Ранее сообщалось, что похудевший Якубович пришел проститься с Александром Масляковым. Также он поддержал вдову.