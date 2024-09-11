Похудевший Якубович пришел проститься с Александром Масляковым: поддержал вдову

Телеведущий Леонид Якубович одним из первых приехал на прощание с коллегой Александром Масляковым. Звезда шоу «Поле чудес» попал в объективы фотографов, когда поддерживал скорбящих родных Маслякова. Снимки публикует StarHit.

На кадрах Якубович выглядел похудевшим. Он надел брюки, рубашку в клетку и жилет. Леонид стоял около вдовы Маслякова и положил ей руку на плечо, женщина вытирала слезы.

Церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым проходит в московском центре «Планета КВН». Гроб с телом знаменитости находится на фоне экрана с портретом звезды.

На траурном мероприятии замечены: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, актер Константин Райкин, артисты цирка Эдгар и Аскольд Запашные, певец Сергей Трофимов и другие артисты.

Напомним, что бессменный ведущий КВН Масляков умер в возрасте 82 лет 8 сентября 2024 года. Два года он боролся со страшной болезнью – медики обнаружили у него злокачественную опухоль в легком. СМИ отмечают, что восемь месяцев назад стало известно о том, что лечение уже не поможет.

Ранее мы писали о том, что звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина показала последнее фото с Масляковым.