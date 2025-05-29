Назван одним из ведущих пианистов джазовой сцены Великобритании: умер музыкант Брайан Келлок

Известный шотландский музыкант и джазовый пианист Брайан Келлок ушел из жизни. Причина его смерти не называется. Некролог появился на сайте UK Jazz News.

В публикации исполнитель назван одним из ведущих пианистов Великобритании. Келлоку было 62 года. О последних днях музыканта информации нет.

Брайан родился в Эдинбурге. Он с отличием окончил университет, а затем работал как сайдмен с ведущими британскими джазовыми исполнителями. Кроме того, ему удалось поработать в оркестре австралийского трубача Джеймса Моррисона.

Были в карьере Келлока и собственные проекты. Он организовал трио, которое существовало с 1988 года. Первый альбом у группы появился лишь спустя 10 лет.

Ранее сообщалось о смерти пианиста, композитора и продюсера Пера Норгаарда. Его называют величайшим артистом Дании.