Назван одним из ведущих пианистов джазовой сцены Великобритании: умер музыкант Брайан Келлок
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Известный шотландский музыкант и джазовый пианист Брайан Келлок ушел из жизни. Причина его смерти не называется. Некролог появился на сайте UK Jazz News.
В публикации исполнитель назван одним из ведущих пианистов Великобритании. Келлоку было 62 года. О последних днях музыканта информации нет.
Брайан родился в Эдинбурге. Он с отличием окончил университет, а затем работал как сайдмен с ведущими британскими джазовыми исполнителями. Кроме того, ему удалось поработать в оркестре австралийского трубача Джеймса Моррисона.
Были в карьере Келлока и собственные проекты. Он организовал трио, которое существовало с 1988 года. Первый альбом у группы появился лишь спустя 10 лет.
Ранее сообщалось о смерти пианиста, композитора и продюсера Пера Норгаарда. Его называют величайшим артистом Дании.