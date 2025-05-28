Его песни звучат в оскароносных фильмах: умер 92-летний музыкант Пер Норгаард

Музыкант, пианист, композитор и продюсер Пер Норгаард ушел из жизни. Причина смерти 92-летнего деятеля культуры не раскрывается. Семья автора подтвердила информацию о его кончине, передает Российская газета со ссылкой на зарубежный источник.

По информации СМИ, в некрологах Норгаарда называют величайшим артистом Дании. В подтверждение приводят обширный список наград, которые завоевал музыкант.

За годы карьеры Пер написал шесть опер, восемь симфоний и множество других произведений — не менее четырехсот. Также композитор писал музыку музыки для радио, кино и телевидения. Одна из его композиций звучит в оскароносной ленте «Пир Бабетты».

Ранее сообщалось о смерти канадского аниматора Ко Худемана. При жизни он получил «Оскар» за лучший короткометражный фильм.