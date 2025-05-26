Через несколько дней после 65-летия умер музыкант Анхель Малер. Об этом сообщает издание Clarin.

23 мая музыкант отметил 65-летие, а 25 мая он ушел из жизни. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Малер специализировался на мюзиклах, писал музыку для кино, ТВ. Он участвовал в создании мюзикла «Дракула», завоевавшего сотни наград. В некрологе умершего назвали «иконой музыкального театра».

Ранее умер французский актер и лауреат премии «Оскар» Марсель Офюльс. Ему было 97 лет. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что умер Джеймс Паттерсон, сыгравший негритенка в фильме с Любовью Орловой «Цирк». Он завещал захоронить свой прах в России, где обрели покой его мать, отец и два брата.