Опубликовано 26 мая 2025, 15:281 мин.
Через несколько дней после 65-летия умер музыкант Анхель Малер
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Через несколько дней после 65-летия умер музыкант Анхель Малер. Об этом сообщает издание Clarin.
23 мая музыкант отметил 65-летие, а 25 мая он ушел из жизни. Что стало причиной смерти — не уточняется.
Малер специализировался на мюзиклах, писал музыку для кино, ТВ. Он участвовал в создании мюзикла «Дракула», завоевавшего сотни наград. В некрологе умершего назвали «иконой музыкального театра».
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