Церемония прощания с журналистом Василием Уткиным пройдет 23 марта в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал ФК ЭГРИСИ.

В марте 2024 года стало известно о смерти 52-летнего спортивного комментатора Василия Уткина. Он скончался в отделении больницы имени Пирогова. Журналиста пытались дважды реанимировать. Как сообщает источник, прощание с Уткиным пройдет 23 марта по адресу улица маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при президенте России с 11:00 до 14:00.

Ранее сообщалось о том, что Василий Уткин за две недели до смерти начал усиленно худеть. Врачи говорили журналисту о необходимости сбросить вес. Подробности смотрите в этой новости.

Также мы писали о том, что Иван Ургант рассказал о последнем разговоре с Уткиным. Иван позвонил приятелю после просмотра фильма о нем. По словам телеведущего, Уткин удивился его звонку.