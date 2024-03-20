«Позвонил Васе неделю назад»: Иван Ургант рассказал о последнем разговоре с Уткиным

Телеведущий Иван Ургант признался, что разговаривал с комментатором Василием Уткиным за неделю до его смерти. По словам артиста, они редко созванивались, но именно тогда ему по какой-то причине захотелось услышать голос приятеля.

В личном блоге Иван поделился, о чем беседовал с Василием. Он отметил, что обычно они списывались для поздравлений с днем рождения. Но неделю назад Ургант посмотрел фильм про Уткина, снятый Виктором Кравченко, и захотел с ним связаться.

«Я позвонил Васе неделю назад. Просто так. <…> Вася конечно удивился. А потом обрадовался. И я обрадовался. Вася рассказал мне анекдот, а потом я ему рассказал анекдот», - рассказал телеведущий.

Также Иван спросил, жил ли еще на тот момент Уткин в Хамовниках, а тот сообщил ему о подаренных на день рождения книгах. После этого они попрощались, и Ургант пожалел, что они так часто не общаются. А спустя неделю Василий скончался в реанимации.

Напомним, что комментатору стало плохо за три дня до смерти. Он жаловался на одышку и сухость во рту. 19 марта его доставили в больницу в критическом состоянии. Около пяти часов вечера у него остановлюсь сердце, его удалось вновь запустить, но лишь на час. Примерно в шесть часов врачи констатировали его уход из жизни.

Ранее стало известно, что Василий Уткин за две недели до смерти начал усиленно худеть.