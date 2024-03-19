Mash: Василий Уткин за две недели до смерти начал усиленно худеть

Журналист и комментатор Василий Уткин за две недели до смерти начал усиленно худеть. О необходимости сбросить лишний вес врачи говорили ему четыре месяца назад.

О похудении Уткина сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, мать 52-летнего журналиста узнала о смерти из СМИ. По ее словам, три дня назад самочувствие Уткина было хорошим, он не жаловался. Комментатор находился за городом и буквально 18 марта вернулся в Москву.

Напомним, вечером 19 марта стало известно о смерти Уткина. Он скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова, куда поступил на машине скорой помощи. Telegram-канал Baza писал, что смерть наступила в 16:01, до этого Уткина дважды пытались реанимировать. Первая попытка была успешной – его откачали, но позже кровообращение все-таки остановилось.

В октябре 2023 года Уткин появился на матче в Волгограде заметно располневшим. Он комментировал игру на лавке. Спустя несколько дней журналист признался в проблемах со здоровьем.