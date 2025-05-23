Церемония прощания с режиссером Александром Сафроновым пройдет 24 мая. Об этом сообщили в Тверском академическом театре драмы.

Скончавшийся 21 мая режиссер Александр Сафронов будет похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище. Церемония прощания со знаменитостью состоится 24 мая в 12:30 в Храме святого великомученика и целителя Пантелеймона.

Напомним, Александра Сафронова не стало за три месяца до его 75-летия. Известно, что режиссер боролся с тяжелой болезнью.

Александр Сафронов родился 20 августа 1950 года в Иваново. С 1971 года он работал актёром Тверского областного драматического театра, в 1975 году дебютировал на телеэкранах.

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