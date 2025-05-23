Умер от рака в возрасте 74 лет музыкант и основатель лейбла PWM Дэн Сторпер

Умер в возрасте 74 лет американский музыкант, предприниматель и основатель культового лейбла Putumayo World Music (PWM), посвятивший жизнь популяризации мировой музыки, Дэн Сторпер. Как сообщает зарубежное издание OffBeat, у мужчины был рак.

По данным источника, звезда ушел из жизни 22 мая. Больше никаких подробностей не приводится.

Уникальный путь Дэна начался в 1975 году с небольшого нью-йоркского магазина этнических товаров Putumayo, который позже превратился в национальную сеть. В 1993 году Сторпер перенес бренд в музыкальную индустрию, создав лейбл, ставший мировым эталоном в жанрах world music, джаза и блюза.

Под его руководством Putumayo выпустил более 430 альбомов — тематических сборников, знакомящих слушателей с музыкальными традициями разных стран. Тираж релизов превысил 15 миллионов экземпляров, а офисы компании открылись в 12 странах мира.

Помимо музыкальной деятельности, Сторпер входил в жюри престижной премии Independent Music Awards и поддерживал независимых исполнителей.

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