Церемонии прощания с утонувшим Бутусовым пройдут в Латвии, Литве и Болгарии

Церемонии прощания с утонувшим Юрием Бутусовым пройдут в Латвии, Литве и Болгарии. Об этом сообщил актер Дмитрий Лысенков в соцсети.

Юрий Бутусов погиб в Болгарии во время купания в море. По словам Дмитрия, проститься с режиссером можно будет 14 августа в Софии.

«Церемония прощания с Юрием Николаевичем Бутусовым состоится 14 августа (четверг) в 13.00 в Софии в ритуальном зале Центрального софийского кладбища, кв. Орландовци, ул. Заводска, 14. Сбор: 12.30», — написал актер.

Также он указал адрес и время гражданской панихиды в Риге и Вильнюсе. При этом актер не смог ответить, когда коллеги и друзья смогут проститься с режиссером в России.

«О датах церемонии прощания в Москве и захоронении праха в Петербурге станет известно после получения документов в российском посольстве», — объяснил Лысенков.

