«Видимых следов насилия не обнаружено»: в полиции Болгарии раскрыли подробности гибели Юрия Бутусова

9 августа в Болгарии погиб 63-летний театральный режиссер Юрий Бутусов. По предварительным данным, смерть деятеля культуры не носит насильственный характер. Об этом сообщили в полиции Бургаса, передает Bourgas.ru.

Как оказалось, все случилось не 10, как писали многие СМИ, а 9 августа около 20:30. Именно в это время в Созопольское региональное управление поступило сообщение о том, что в море утонул гражданин России. Также в полиции раскрыли место инцидента — трагедия произошла напротив поста № 6 на пляже Хармани. По результатам осмотра предварительно был сделан вывод о том, что смерть Юрия Бутусова не носила насильственный характер.

«В ходе осмотра видимых следов насилия обнаружено не было. Однако тело россиянина было доставлено на вскрытие в отделение судебно-медицинской экспертизы Университетской больницы Бургаса. В Созопольском региональном управлении начато досудебное расследование», — рассказали в полиции Бургаса.

Вероятную причину гибели режиссера назвал профессиональный водолаз Михаил Заимов. Эксперт не исключил, что Юрий Бутусов мог попасть в так называемое «мертвое волнение» — отбойное течение, когда спасатели не разрешают отдыхающим далеко заходить в море.

Напомним, 63-летний режиссер погиб 9 августа во время отдыха в Созополе (Болгария). Юрий Бутусов утонул в Черном море, его унесло волной. Тело деятеля культуры обнаружили в 33 км от места пропажи — в Бургасе на юго-востоке страны.

Юрий Бутусов в разные годы работал в ведущих театрах России, был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета и главным режиссером Театра имени Е.Б. Вахтангова. В 2011 году стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Драма / Работа режиссера» за спектакль «Чайка» по одноименной пьесе А.П. Чехова.

Ранее коллеги, собиравшие деньги на похороны Юрия Бутусова, заявили о блокировке счетов.