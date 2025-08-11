«Мама дорогая, меня вогнало в тоску»: Лариса Гузеева предчувствовала гибель Юрия Бутусова

Телеведущая Лариса Гузеева предчувствовала гибель режиссера Юрия Бутусова, утонувшего в Болгарии. В личном блоге артистка призналась, что накануне трагедии ее «без причины вогнало в тоску».

Звезда шоу «Давай поженимся!» сейчас отдыхает на болгарском курорте Равда, где у нее есть апартаменты в элитном комплексе. Накануне встревоженная Лариса Гузеева вышла на связь с подписчиками и рассказала, что у нее появилось нехорошее предчувствие. За несколько часов до смерти Юрия Бутусова актриса сняла на побережье красную Луну над морем и призналась, что ей стало не по себе.

«Не могу объяснить, что меня в такую тоску сегодня вогнало. Без причины. Посмотрите, какая Луна тревожная, какая-то красная. Огромная. В общем, мама дорогая. Меня прямо выколбасывает всю. Как-то неприятно. А может, и не из-за Луны», — высказалась Лариса Гузеева.

Позднее телеведущая снова вышла на связь, сняв в кафе свою собаку, написав: «Друзья, живем! Любим!» Но она еще не подозревала, что страшные предчувствия ее не обманули.

Напомним, 9 августа погиб 63-летний театральный режиссер Юрий Бутусов. Он утонул в Черном море во время отдыха в Созополе (Болгария), его унесло волной. Тело деятеля культуры обнаружили в 33 км от места пропажи — в Бургасе на юго-востоке страны.

Юрий Бутусов в разные годы работал в ведущих театрах России, был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета и главным режиссером Театра имени Е.Б. Вахтангова. В 2011 году стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Драма / Работа режиссера» за спектакль «Чайка» по одноименной пьесе А.П. Чехова.

Ранее мы писали о том, почему погибший Юрий Бутусов так и не смог выплыть из моря: «Мертвое волнение».