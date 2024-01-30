Бывшую жену Кобзона тайно кремировали в США: раскрыты подробности прощания

Бывшую жену певца Иосифа Кобзона Веронику Круглову кремировали в США. Родственники решили сделать это без лишнего шума, и даже прощание пройдет в узком семейном кругу.. Об этом сообщает Пятый канал.

Историк эстрады Олег Фриш рассказал СМИ, что прах умершей певицы планируют оставить в колумбарии кладбища в Сан-Франциско. Прощание же с Вероникой состоится через несколько дней. На него придут только самые близкие Кругловой.

Напомним, что экс-жена Иосифа Кобзона скончалась 24 января в возрасте 83-х лет. Ее сердце остановилось, когда она находилась в собственном доме в США. В окружении Кругловой признавались, что в последнее время она постоянно мучилась из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

Ранее в Италии умерла актриса и муза Федерико Феллини Сандра Мило. Ей было 90 лет. Дети женщины рассказали, что она ушла тихо и спокойно в окружении близких.

Также недавно умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Хоменко. Ему стало неожиданно плохо в своей квартире, сиделка вызвала врачей, однако спасти его уже не удалось.