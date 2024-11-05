Была на седьмом месяце беременности: раскрылись ужасающие подробности смерти солистки Ринчиновой

Умершая солистка филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия-Алания Мария Ринчинова находилась на седьмом месяце беременности. Об этом рассказал ее супруг Найдан.

На момент смерти артистке было 36 лет. Непонятно, что конкретно стало причиной случившегося.

Как пояснил муж Ринчиновой aif.ru, оперная певица находилась на седьмом месяце беременности. Врачам не удалось спасти ни ребенка, ни Марию.

Мужчина не стал говорить, могла ли врачебная ошибка стать причиной смерти артистки.

Напомним, Марии Ринчиновой не стало 4 ноября. Она родом из Бурятии, окончила Музыкальный колледж им. П. И. Чайковского в Улан-Удэ и РАМ Гнесиных. Затем работала солисткой в оперной труппе Бурятского государственного академического театра оперы и балета. С 2023 года перешла в филиал Мариинского театра в Северной Осетии.

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