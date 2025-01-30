Была 2 месяца в коме: подробности смертельного ДТП с участием Лены Миро

Блогерша Лена Миро 2 месяца была в коме после смертельного ДТП в США. Об этом сообщает база данных Traffic Serious Bodily Injury/Fatal Crash Dashboard.

По информации источника, ДТП со смертельным исходом произошло 22 февраля 2024 года в 3:22 по местному времени: автомобиль врезался в разделительное ограждение и снес дорожный знак. Причиной аварии указано «нарушенное сознание», водителю предъявили обвинения за вождение в нетрезвом виде и хранение запрещенных веществ.

После госпитализации Миро провела в коме 2 месяца, однако врачи не сумели спасти ее жизнь. На похороны блогерши в США прилетала мама, а отец отказался.

Ранее муж Лены Миро впервые прервал молчание после подтверждения смерти жены. Он назвал блогершу единственной и большой любовью в его жизни. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в России открыли наследственное дело после смерти блогера Лены Миро в США.