«Я не смог спасти тебя»: муж Лены Миро впервые нарушил молчание после новостей о смерти жены

Муж блогерши Лены Миро Ричард Прайд Хьюз впервые высказался о смерти жены после того, как опубликовали подтверждения ее кончины. О том, что журналистки не стало, заговорили еще весной 2024 года. Но лишь в январе 2025 года появились доказательства.

В личном блоге Ричард разместил первую и единственную фотографию с супругой и подтвердил, что она действительно умерла 20 апреля. Он посвятил несколько трогательных строк Лене, в которых признался ей в любви. По словам Хьюза, она была его единственной большой любовью, и именно она подарила ему настоящую радость.

Причину смерти мужчина не стал раскрывать, но подчеркнул, что боролся за жизнь Миро. Правда, безуспешно.

«Не было ничего, что бы я не отдал, чтобы спасти тебя - даже мою собственную жизнь. Я не смог спасти тебя. Я очень, очень старался, моя дорогая», - поделился Ричард.

Вдовец дал понять, что до сих пор не оправился. Он горюет и не может смириться, что его любимой больше нет. Также страдает и питомец Лены – пес породы шиба ину. Он до сих пор ждет хозяйку.

«Твое отсутствие лишило меня дыхания. Мои легкие пусты. Мое сердце пусто. Тебя никем не заменить. Ты не похожа ни на кого из тех, кого я когда-либо встречал. Как мне повезло, что ты была моей любимой женой и партнёром. Моим верным вторым пилотом», - отметил Ричард.

Напомним, что подтверждением смерти Лены Миро стало то, что в России ликвидировали ее ИП. До этого многие считали, что она подстроила свою кончину.

Ранее стало известно об открытии наследственного дела после смерти Лены Миро.