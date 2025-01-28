В России открыли наследственное дело после смерти блогера Лены Миро в США. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

В распоряжение источника попало наследственное дело Миро, которое было открыто у нотариуса, зарегистрированного в Старом Осколе. Именно там родилась блогерша.

На данный момент семья Лены не подтверждала новость.

Напомним, весной 2024 года в Сети появилась новость о смертельном ДТП с участием блогерши. Тогда многие посчитали, что Миро инсценировала свою смерть.

Лена прославилась благодаря блогу, в котором высмеивала звезд.

Ранее появилось первое документальное доказательство смерти Лены Миро. Так, в России ликвидировали бизнес блогерши, которую считают мертвой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что причиной смерти 73-летнего Игоря Янковского стал цирроз печени.