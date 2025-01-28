В России открыли наследственное дело после смерти блогера Лены Миро в США
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В России открыли наследственное дело после смерти блогера Лены Миро в США. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.
В распоряжение источника попало наследственное дело Миро, которое было открыто у нотариуса, зарегистрированного в Старом Осколе. Именно там родилась блогерша.
На данный момент семья Лены не подтверждала новость.
Напомним, весной 2024 года в Сети появилась новость о смертельном ДТП с участием блогерши. Тогда многие посчитали, что Миро инсценировала свою смерть.
Лена прославилась благодаря блогу, в котором высмеивала звезд.
Ранее появилось первое документальное доказательство смерти Лены Миро. Так, в России ликвидировали бизнес блогерши, которую считают мертвой. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что причиной смерти 73-летнего Игоря Янковского стал цирроз печени.