Британская актриса Джоэнна Бэйкон умерла в возрасте 72 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса театра и кино Джоэнна Бэйкон из Великобритании скончалась на 73-м году жизни. Причиной смерти стал рак — актриса боролась с ним непродолжительное время.

Джоэнна Бэйкон родилась в Лондоне 19 ноября 1952 года. Свою первую роль она сыграла в 1990 году. Среди работ Бэйкон были такие фильмы и сериалы, как «Принц и нищий», «Тугая струна», «Реальная любовь», «Легкое поведение», «Родители года».

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