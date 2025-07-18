Режиссера Юрия Кару похоронят 22 июля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает aif.ru.

Актер Виктор Раков поделился местом и датой похорон режиссера Юрия Кары. По словам артиста, церемония погребения пройдет на Троекуровском кладбище.

«Я слышал, что прощание пройдет 22 июля, но точно еще не сказали в какое время. А похоронят его на Троекуровском кладбище», — рассказал он.

Напомним, Юрий Кара скончался 17 июля в возрасте 70 лет. У режиссера случился третий инфаркт в больнице Ялты. До этого Кара перенес два инфаркта: в 2024 году и в феврале 2025 года.

Юрий Кара снял около 10 картин, среди которых «Мастер и Маргарита», «Завтра была война», «Воры в законе» и несколько выпусков «Ералаша».

Ранее мы писали о том, что дочь Юрия Кары назвала его смерть неожиданной и рассказала о последнем сценарии.