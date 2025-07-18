После нескольких дней в реанимации ушел из жизни индийский актер Прабхакар

Индийский актер, режиссер и продюсер, известный как Прабхакар скончался в возрасте 68 лет. Об этом пишет India Today.

Сообщается, что артист ушел из жизни в реанимации частной клиники, куда он попал несколько дней назад в критическом состоянии. Что именно с ним произошло, не уточняется. В некрологи лишь говорится, что причиной смерти стала долгая болезнь актера. Детали не раскрываются.

Кремация кинодеятеля пройдет в воскресенье, 20 июля.

Прабхакар родился в 1957 года в Мадрасе. В кино он начал работать в качестве оператораа. В 1980-м году дебютировал как постановщик фильма ужасов. Далее активно снимал боевики и сам исполнял в них роли. Актер появлялся в таких кинокартинах, как «Оружие», «Пицца 3: Мумия», «Банды Мадраса», «Труп» и других.

Последний раз Прабхакар появлялся на экранах в этом году.

Ранее мы писали о том, что на 65-м году жизни умер чешский музыкант и поэт, основатель паб-рок-группы Echt! Карел Малик.