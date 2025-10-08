«Болит душа от потерь»: жена убитого на глазах дочери архитектора предсказала его смерть

Супруга убитого в Санкт-Петербурге архитектора Александра Супоницкого, модель и дизайнер Алиса Супоницкая предчувствовала его смерть. Накануне случившегося она опубликовала пророческий пост в соцсети.

Как выяснил aif.ru, Супоницкая перед убийством мужа выложила на своей страничке видео, в котором назвала 7 и 8 знаковыми днями. В опубликованном видео звучала песня со строчками: «Болит душа от потерь. Верю я, ты тоже верь».

Пользователи Сети посчитали, что Алиса предчувствовала скорый уход мужа из жизни.

Напомним, в убийстве архитектора подозревают топ-менеджера строительной компании Константина Козырева. Мужчина заставил Александра встать на колени и застрелил его на глазах у дочери. После он отправился в свою квартиру, где совершил суицид.

Ранее Супоницкая заявила, что не знала предполагаемого убийцу Александра. В день произошедшего, по ее словам, муж вел себя как обычно и собирался отвести дочь в школу.