Занимал высокую должность и жил этажом ниже: что известно о мужчине, убившем архитектора на глазах дочери
© Гусейнов Виктор/Komsomolskaya Pravda/East News
Главным подозреваемым в убийстве петербургского архитектора Александра Супоницкого стал его знакомый и бывший коллега — 49-летний Константин Козырев. Мужчина жил этажом ниже.
Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Козырев ранее занимал должность замдиректора по финансам в инвестиционно-строительном холдинге «Петротрест». Вполне вероятно, что мужчины общались по работе.
Также известно, что в 2015 году против топ-менеджера возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
Родственники погибшего рассказали «Осторожно, новости», что у него не было конфликта с нападавшим. Они описали Александра как очень талантливого и позитивного человека.
Напомним, по предварительным данным, Константин убил Супоницкого на глазах у его дочери, а после спустился к себе в квартиру и покончил с собой. Вскоре ему должно было исполниться 50 лет.