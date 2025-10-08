Супруга застреленного в Петербурге архитектора заявила, что не знала убийцу мужа

Супруга убитого в Санкт-Петербурге архитектора Александра Супоницкого сообщила, что не знала предполагаемого убийцу мужа. В разговоре с Telegram-каналом Baza она рассказала, что в день трагедии муж вел себя как обычно. Он собирался отвезти дочь в школу.

«Я не знала этого человека. Муж не говорил о каких-либо проблемах, его поведение не отличалось от обычного», — поделилась Алиса Супоницкая.

По ее словам, когда супруг вышел из квартиры, он встретил своего убийцу у лифта. Напомним, что Александр Супоницкий был застрелен из карабина на глазах у дочери. После совершения преступления нападавший устроил пожар и покончил с собой.

Позже стала известна личность убийцы. Подозреваемым оказался 49-летний Константин Козырев, знакомый и бывший коллега жертвы. Он занимал должность замдиректора по финансам в инвестиционно-строительном холдинге «Петротрест».

Также выяснилось, что Козырев был фигурантом дела об отмывании денег при строительстве домов по госконтракту. Долгое время мужчина находился под домашним арестом, пока несколько месяцев назад уголовное дело в отношении его не было прекращено.

