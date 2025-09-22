«Боль адская»: российский рэпер сообщил о смерти двухмесячной дочери

Российский баттл-рэпер ХХОС (настоящее имя Константин Лопатин) сообщил о скоропостижной смерти своей двухмесячной дочери Дианы. Трагическое известие артист опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Лопатина, точная причина смерти ребенка пока не установлена. Медики предположили, что у младенца мог быть «скрытый вирус». Рэпер обратился к дочери с прощальными словами.

«Прости, что мы были вместе так мало. <...> Это такая боль адская», – написал он.

В связи со случившимся горем в семье друзья и коллеги артиста попытались организовать сбор средств на карту, однако вскоре она была заблокирована.

Отметим, что два месяца дочери ХХОС исполнилось совсем недавно – 17 сентября.

Ранее мы писали о том, что певец Леонид Агутин сообщил о смерти матери. Он опубликовал в соцсетях прощальный пост, где признался родительнице в любви и вспомнил свое детство. Отец исполнителя хита «Остров» рассказал подробности случившегося.