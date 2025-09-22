Отец Агутина рассказал, что у 85-летней матери певца была болезнь Паркинсона

Отец Леонида Агутина рассказал, что мать певца Людмила Леонидовна скончалась у себя дома. Мужчина поделился, что у 85-летней женщины было много заболеваний, главным из которых была болезнь Паркинсона. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

22 сентября Леонид Агутин сообщил в соцсетях о смерти своей матери. Он не стал раскрывать причину, а оставил сообщение, в котором признался родительнице в любви.

«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил. Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь», – написал артист.

Людмиле Леонидовне было 85 лет. Она всю жизнь проработала учителем начальных классов в одной из столичных школ.

