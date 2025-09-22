Певец Леонид Агутин сообщил о смерти матери. Исполнитель хита «Остров» поделился горем в соцсетях.

«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил. Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь. Мое лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне», – написал в личном микроблоге артист.

Агутин написал, что любит свою маму и вспомнил, как в детстве целовал ее перед сном.

«Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай», - добавил певец.

В прошлом году СМИ сообщали о том, что у матери Леонида Агутина ухудшилось здоровье из-за обострения панкреатита. У женщины были серьезные симптомы, что неоднократно приводило к вызову скорой помощи.

Людмила Леонидовна много лет проработала педагогом начальных классов в столичных школах. Она заслуженный учитель Российской Федерации. В молодости она была участницей танцевального коллектива и поэтому с удовольствием прививала сыну любовь к искусству. Со отцом артиста, Николаем Петровичем, она познакомилась в Парке Горького. Брак отца и мамы знаменитого певца распался, когда ему было 14 лет.

Ранее мы писали о том, что умерла мама Ростислава Хаита, актера фильма «День выборов».