«Не сможет поехать на прощание»: названа сумма, которую Седокова была готова отправить на похороны Тиммы

Певица Анна Седокова предлагала родным баскетболиста Яниса Тиммы 3 млн рублей на похороны. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Переговоры со стороной Тиммы велись, когда певицу госпитализировали.

«Анна была готова отправить 3 млн рублей или что-то около того. Но не знаю, чем завершилась эта история. Точно знаю, что Аня не сможет поехать на прощание», - сообщил продюсер изданию Woman.ru.

Ему известно, что певица продолжает лечение от нервного срыва.

Он также отказался винить Анну или Яниса в чем-либо – что было между ними последний год, никто не знает, говорит Дворцов. Ему известно: спортсмен «полтора года сидел на шее» у жены, денег у Тиммы не было.

Напомним, прощание с Тиммой пройдет в Латвии 27 декабря. Тело спортсмен кремируют. Отец Яниса ранее усомнился, что Седокова настолько смелая и приедет на прощание.