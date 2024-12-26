НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 декабря 2024, 20:34
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«Не сможет поехать на прощание»: названа сумма, которую Седокова была готова отправить на похороны Тиммы

Продюсер Дворцов рассказал, что Седокова предлагала на похороны Тиммы 3 млн.
«Не сможет поехать на прощание»: названа сумма, которую Седокова была готова отправить на похороны Тиммы

© Starface.ru

Певица Анна Седокова предлагала родным баскетболиста Яниса Тиммы 3 млн рублей на похороны. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Переговоры со стороной Тиммы велись, когда певицу госпитализировали.

«Анна была готова отправить 3 млн рублей или что-то около того. Но не знаю, чем завершилась эта история. Точно знаю, что Аня не сможет поехать на прощание», - сообщил продюсер изданию Woman.ru.

Ему известно, что певица продолжает лечение от нервного срыва.

Он также отказался винить Анну или Яниса в чем-либо – что было между ними последний год, никто не знает, говорит Дворцов. Ему известно: спортсмен «полтора года сидел на шее» у жены, денег у Тиммы не было.

Напомним, прощание с Тиммой пройдет в Латвии 27 декабря. Тело спортсмен кремируют. Отец Яниса ранее усомнился, что Седокова настолько смелая и приедет на прощание.