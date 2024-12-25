«Не думаю, что она настолько смелая»: отец Яниса Тиммы сомневается, что Анна Седокова приедет на похороны

Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис ответил на вопрос, будет ли певицы и бывшая жена спортсмена Анна Седокова присутствовать на прощании в Латвии. Мужчина усомнился, что артистка «настолько смелая» и приедет на похороны.

Комментарий Райтиса Тиммы приводит StarHit.

«Спросите у нее. Не думаю, что она настолько смелая», - высказался отец баскетболиста.

Он также попросил не беспокоить некоторое время. Мужчина признался, что ему «необходимо осознать все».

Напомним, тело Тиммы доставили в Латвию 25 декабря. 27 числа его похоронят на родине.

Седокова и ее представители не говорят о том, будет ли певица присутствовать. После смерти бывшего мужа артистка попала в больницу в состоянии аффекта. Предварительно, она до сих пор не пришла в себя.

Вместе с тем Седокова вернулась в соцсети. Она загрузила новую аватарку и заменила свое изображение на фото двери с замочной скважиной в виде сердца.