Бедрос Киркоров не составил завещание из-за находящегося в Марокко сына Филиппа

Бедрос Киркоров не составил завещание из-за находящегося за границей сына. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, последние две недели Филипп Киркоров находится в Марокко. А его отец все это время был в подмосковном коттедже вместе с врачом, сиделкой и охраной. Бедрос предчувствовал свою смерть, но не составлял завещание. Он хотел дождаться возвращения сына.

Несмотря на отсутствие документа, наследство все рано по закону перейдет Филиппу, который в скором времени вернется в Россию.

Как утверждает источник, последние слова Бедроса были о его немощи. Врачи просили его покашлять, но тот лишь сказал: «Не могу».

Отмечается, что Филипп отказался от вскрытия и проверок, так как осознавал тяжелое состояние отца.

Ранее домработница рассказала о последней встрече с больным отцом Филиппа Киркорова. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что отец Филиппа Киркорова провел в муках последние часы жизни и находился в агонии.