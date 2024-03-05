Умер народный архитектор России Юрий Гнедовский

В Союзе архитекторов сообщили о смерти народного архитектора России Юрия Гнедовского. Ему было 93 года.

Причина смерти не уточняется, однако ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гнедовский был обнаружен в своей квартире в Москве без признаков жизни. При этом следов насилия не обнаружено.

Время и дата похорон будут объявлены позже.

Одной из выдающихся работ Гнедовского стал построенный в 1974-1975 годах Театр на Таганке. Соавторами архитектора стали Александр Анисимов и Борис Таранцев.

Другие известные проекты Гнедовского: Вс. Мейерхольда (совместно с В. Красильниковым и Г. Савченко), Российский культурный центр на Краснохолмской набережной в Москве (совместно с В. Красильниковым), Дом культуры имени А.С. Серафимовича в Москве, сообщает ТАСС.

Ранее в Вологде умер заслуженный артист России Евгений Валуев. Ему было 74 года. Смерть актера подтвердили в Вологодском драматическом театре, где он служил с 1974 года.