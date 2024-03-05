Умер актер из фильма «Битва за Москву» Валерий Юрченко

Умер народный артист Украины Валерий Юрченко, известный зрителям по роли в фильме «Битва за Москву». Ему было 80 лет.

По данным портала «Кино-театр.ру»., актер скончался 19 февраля, однако известно об этом стало только сейчас.

Причина смерти не уточняется, о месте похорон информации также нет.

Валерий Юрченко окончил Государственный театральный институт им. А. В. Луначарского и поступил на службу в театр Калинина в Твери. Позже он работал в Астрахани и Днепродзержинске.

С 1989 года был актером Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького.

Всего в фильмографии Юрченко 15 картин и сериалов, включая «Женские радости и печали», «Действуй по обстановке!..», «Рассказ барабанщика», «Секретный фарватер» и другие.

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