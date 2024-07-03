Атташе посольства Саудовской Аравии скоропостижно скончался в Москве

Атташе посольства Саудовской Аравии умер в центре Москвы. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, труп 48-летнего дипработника Альгамида Бадера Наиша нашли накануне днем в квартире на улице Плющиха.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего.

Ранее стало известно, что скончался 89-летний сценарист Роберт Таун. Он написал сценарии к таким фильмам, как «Последний наряд», «Шампунь, «Китайский наряд», которые были номинированы на «Оскар». Вдобавок Таун выступил соавтором сценариев для двух кинолент «Миссия: невыполнима».

Также мы писали, что в Испании ушел из жизни 82-летний актер Чема Бласко, снявшийся в 350 фильмах и сериалах. Причина смерти артиста не раскрывается.