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Опубликовано 03 июля 2024, 11:23
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Атташе посольства Саудовской Аравии скоропостижно скончался в Москве

В центре Москвы скоропостижно скончался атташе посольства Саудовской Аравии.
Атташе посольства Саудовской Аравии скоропостижно скончался в Москве

© Freepik

Атташе посольства Саудовской Аравии умер в центре Москвы. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, труп 48-летнего дипработника Альгамида Бадера Наиша нашли накануне днем в квартире на улице Плющиха.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего.

Ранее стало известно, что скончался 89-летний сценарист Роберт Таун. Он написал сценарии к таким фильмам, как «Последний наряд», «Шампунь, «Китайский наряд», которые были номинированы на «Оскар». Вдобавок Таун выступил соавтором сценариев для двух кинолент «Миссия: невыполнима».

Также мы писали, что в Испании ушел из жизни 82-летний актер Чема Бласко, снявшийся в 350 фильмах и сериалах. Причина смерти артиста не раскрывается.

Источник:mk.ru
Автор:Евгений Медведев
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