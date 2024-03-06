Артист умер от сердечного приступа после переноса премьеры его нового фильма

49-летний сценарист Низам Роутер умер от сердечного приступа, не дожив до премьеры своего нового фильма всего два дня. Об этом сообщает «Российская газета».

Артиста знают не только как сценариста, но и режиссера. Он известен благодаря триллеру «Радио», который вышел на экраны в 2013 году. Мужчины не стало 6 марта.

По информации зарубежного источника, Низам умер от сердечного приступа. Выход его последней работы сопровождался многочисленными проблемами. Сначала Совет цензоров Керала потребовал изменить название картины, а после ее премьеру перенесли на неделю. Изначально она должна была состояться 1 марта. Решение о переносе было связано с забастовкой членов FEUOK, организации владельцев кинотеатров Керала.

Отмечается, что артист не дожил до премьеры своего нового фильма всего два дня. А за несколько часов до ухода опубликовал в микроблоге трейлер своей картины.

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