Анастасию Заворотнюк похоронят на аллее деятелей искусств рядом с Абдрашитовым

Анастасию Заворотнюк похоронят на аллее деятелей искусств рядом с Вадимом Абдрашитовым. Об этом сообщает ТАСС.

30 мая 2024 года стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк. Актриса 5 лет боролась с раком мозга, но недуг оказался сильнее. По информации источника, Заворотнюк будет похоронена на Троекуровском кладбище рядом с режиссером Абдрашитовым. Об этом ТАСС сообщил инсайдер, знакомый с ходом организации похорон.

Отметим, что семья Анастасии не дает комментариев о ее смерти.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, как жила и умирала актриса Анастасия Заворотнюк. Подробности читайте в этом материале.

Также сообщалось, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк не планирует открывать гроб на прощании с ней. По данным СМИ, болезнь повлияла на внешний вид знаменитости.