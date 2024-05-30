Стала главной няней России и угасла за 5 лет: как жила и умирала актриса Анастасия Заворотнюк
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Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в ночь с 29 на 30 мая 2024 года в возрасте 53-х лет. С 2019 года звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с раком мозга, который был диагностирован на последней стадии. Ее лечили в лучших клиниках Москвы, пробовали экспериментальные методики, но ничего не принесло результата. Все эти пять лет Анастасия не появлялась на публике, члены семьи даже не делились ее снимками и подробностями состояния. Но поклонники и коллеги все равно не прекращали поддерживать кумира, что, по словам ее близких, она чувствовала, и это придавало ей силы.
Портал «Страсти» решил вспомнить, как Анастасия Заворотнюк пришла к славе и быстро угасла от смертельной болезни.
Где снималась Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк родилась в 1971 году в Астрахани в семье актрисы и телережиссера. Анастасия с детства увлекалась театром, занималась музыкой и танцами. Заворотнюк мечтала о карьере балерины, однако отец не одобрил ее планы. В 1989 году актриса поступила в Школу-студию МХАТ на курс Авангарда Леонтьева. Будучи студенткой 3 курса, Анастасия зарекомендовала себя как перспективную актрису. Ей досталась роль в поставке «Миф о Дон Жуане». После окончания Школы-студии она была зачислена в труппу театра под руководством Олега Табакова.
Актриса дебютировала в кино в 1991 году в фильме «Машенька» Тамары Павлюченко. Однако настоящая слава к ней пришла в 2004 году. Тогда ее утвердили на роль в ситкоме «Моя прекрасная няня». Съемки в проекте принесли Заворотнюк не только народную любовь, но и первую серьезную награду. Она получила «Золотого Остапа», а затем ТЭФИ. В 2005 году Анастасия была удостоена титула «Телевизионная актриса года». В 2006 году она получила звание заслуженной артистки России.
«До «Няни» я 12 лет играла в «Табакерке», у меня было семь главных ролей в кино. Но эти картины прошли незаметно, а зрителей-театралов по определению не так много. Я чувствовала большую творческую неудовлетворенность», — говорила Анастасия «7Дней.ru».
Также Заворотнюк снималась в криминальной ленте «Отдел», байопике «Гоголь. Ближайший», комедии «Служебный роман. Наше время», мистическом триллере «Проклятие спящих». Всего в ее фильмографии 36 проектов.
Помимо актерской деятельности, Анастасия развивала карьеру на ТВ. Она вела программы «Хорошие песни», «Танцы со звездами» и «Ледниковый период». Также Заворотнюк участвовала в шоу «Две звезды», где заняла второе место.
В 2019 году стало известно, что у актрисы выявили рак мозга. После новости о болезни Анастасия отказалась от съемок в кино, перестала вести личный блог и выходить в свет.
Личная жизнь и дети Анастасии Заворотнюк
В жизни Заворотнюк было 3 брака. Первым мужем актрисы стал Олаф Шварцкопф. Бизнесмен был старше Анастасии на 12 лет. Чтобы привлечь внимание 22-летней актрисы, он, увидев ее на мероприятии, достал дорогую камеру и стал снимать. Их отношения развивались стремительно: спустя несколько месяцев Олаф и Анастасия подтвердили роман, появившись вместе на светском мероприятии. Пара расписалась в Астрахани и после торжества уехала в Таллин, на родину Олафа. Будучи в чужой стране, Заворотнюк поняла, что не сможет построить здесь карьеру и вернулась в Россию. Супруги почти год поддерживали отношения на расстоянии, пока актриса не увлеклась бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Брак Олафа и Анастасии продлился почти год.
В 1996 году актриса вышла замуж за Стрюкова и переехала вместе с ним в США. Заворотнюк родила от бизнесмена дочь Анну и сына Майкла. Анастасия и Дмитрий были в браке 10 лет. В 2006 году Заворотнюк подала на развод из-за романа с актером Сергеем Жигуновым.
В 2008 году актриса вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал фигурист Петр Чернышев, с которым она познакомилась на съемках шоу «Танцы на льду». В октябре 2018 года Заворотнюк родила дочь Милу с помощью ЭКО. Через год после родов Анастасия заболела раком. Фигурист был рядом с женой до последних дней ее жизни и на протяжении 5 лет обеспечивал ей должный уход и лечение.
Смертельная болезнь и исчезновение Анастасии Заворотнюк
В 2019 году новость о болезни Анастасии Заворотнюк шокировала общественность. Актрисе поставили страшный диагноз – глиобластома. Это агрессивная опухоль из злокачественных клеток в ткани головного мозга. Первое время никаких подробностей о состоянии звезды «Моей прекрасной няни» не было — и она, и члены ее семьи от комментариев отказывались. А в сентябре того же года стало известно, что артистка попала в реанимацию и что заболевание находится на последней стадии.
Все спектакли и кинопроекты с участием Анастасии после этого были отменены, а сама она перестала появляться на публике. Источник «Экспресс-газеты» сообщал, что недуг сильно сказался на двигательной активности актрисы. Сначала у нее отнялась рука, а затем и вся правая сторона тела. Реабилитологи пытались помочь звездной пациентке, но с инвалидной коляски поднять ее у них не получалось, из-за чего ей постоянно требовалась помощь посторонних.
В 2020 году появилась информация, что в Институте молекулярной биологии РАН для Заворотнюк разработали экспериментальную методику лечения. На опухоль воздействовали радиацией. Специалисты отмечали, что у актрисы болезнь прогрессировала не так активно, как у других, поэтому шанс на выздоровление был. Но, несмотря на это, с каждым годом новости о состоянии здоровья «прекрасной няни» были только хуже.
В 2023 году, как сообщил Telegram-канал SHOT, Заворотнюк проходила дорогостоящее лечение в частной клинике, куда ее устроил муж Петр Чернышев. Несколько месяцев врачи пытались сделать все, чтобы справиться с опухолью, но и это лечение не принесло результатов. Поэтому близкие Анастасии решили забрать актрису домой.
Отметим, что за пять лет ни поклонники, ни журналисты ни разу не видели актрису. Лишь один раз папарацци удалось заснять женщину, похожую на Заворотнюк. Ее засняли в машине вместе с мужем. Выглядела она совсем не так, как ее помнили фанаты – потерянное выражение лица, лишние килограммы, спутанные редкие волосы. Болезнь изменила актрисы до неузнаваемости. Она располнела из-за гормональной терапии, а затем стала стремительно усыхать. Однако родные Анастасии не подтверждали, что на фото была действительно она.
Члены семьи актрисы в принципе не раскрывали никаких подробностей ее состояния и делали все, чтобы скрыть ее от общественности. Петр Чернышев хоть и практически не отходил от тяжелобольной жены, но говорить о ней отказывался. Лишь старшая дочь Заворотнюк Анна изредка делилась с фанатами своими переживаниями. Она признавалась, что тяжело справлялась с болезнью матери, и с этим ей помогала бабушка. В последний раз комментарий о здоровье Анастасии модель дала в 2023 году. Тогда она кратко поблагодарила поклонников за беспокойство о ее семье и рассказала, что ситуация не улучшается.
Смерть и похороны Анастасии Заворотнюк
О смерти Заворотнюк стало известно 30 мая 2024 года. На официальном аккаунте знаменитости сообщили, что она скончалась ночью. С раком мозга Анастасии удалось прожить пять лет, что считается довольно большим сроком для такой тяжелой болезни. Напомним, что от этого же недуга умерла певица Жанна Фриске в 2015 году после двух лет борьбы с опухолью.
Как сообщил SHOT, состояние актрисы резко ухудшилось за две недели до смерти. Она сильно исхудала, практически не могла двигаться и постоянно жаловалась на головные боли и слабость. О том, где она находилась в последние дни жизни, информация разная. Одни источники говорят, что она была в окружении близких в своем доме в поселке Крекшино, куда ее привез Чернышев после безрезультатного лечения в частной московской клинике. А по данным Kp.ru, Анастасия умирала на руках у мужа в хосписе.
Первой смерть актрисы прокомментировала ее дочь Анна. Она вышла на связь и призналась, что не может унять слезы.
«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», - написала модель в социальной сети.
Журналисты также попытались связаться с мамой актрисы, но она не смогла из-за горя поговорить с прессой.
SHOT сообщил, что перед смертью Анастасия переписала подмосковный коттедж на своих детей. Недвижимость стоимостью 160 млн рублей теперь принадлежит Анне и Майклу. Также звезда переоформила автомобили на родителей.
По последней информации, прощание с Анастасией пройдет в Московском театре Олега Табакова, в котором она проработала 10 лет. А похоронят ее, предварительно, на Анкудиновском кладбище в Новой Москве, где покоятся члены ее семьи.
Смогла ли Анастасия Заворотнюк состояться как актриса – мнение кинокритика
Жизнь Анастасии Заовротнюк оборвалась в 53 года. За пять лет до смерти она перестала появляться на публике и соглашаться на кинопроекты и театральные постановки. Тем не менее, за недолгую карьеру актриса смогла запомниться зрителям. Особенно благодаря сериалу «Моя прекрасная няня». Портал «Страсти» пообщался с кинокритиком и журналистом Романом Григорьевым и узнал – добилась ли Заворотнюк признания в киноиндустрии.
По мнению Григорьева, в первую очередь Анастасия была именно сериальной актрисой. И на долгие годы к ней прикрепилось амплуа народной няни. Однако у нее были все шансы на получение более серьезных ролей. Но болезнь не позволила ей продемонстрировать зрителям и коллегам все свои актерские способности.
«Очень печально было услышать о смерти Анастасии. Я думаю, что она не доиграла кучу ролей. Можно отметить ее, конечно, как сериальную актрису и светскую даму. К сожалению, не видел с ней фильмы. Но считаю, что она состоялась как актриса, иначе бы мы ее не обсуждали», - поделился кинокритик.
Роман Григорьев считает, что, если бы не болезнь, зрители смогли бы увидеть Анастасию в более «характерных» ролях, интересных героинь в ее воплощении.
«Сериалы — это скоропортящийся продукт, и, конечно, забыли бы ее няню. Возможно, предлагали бы характерные роли», - заявил эксперт.