Личная жизнь и дети Анастасии Заворотнюк

В жизни Заворотнюк было 3 брака. Первым мужем актрисы стал Олаф Шварцкопф. Бизнесмен был старше Анастасии на 12 лет. Чтобы привлечь внимание 22-летней актрисы, он, увидев ее на мероприятии, достал дорогую камеру и стал снимать. Их отношения развивались стремительно: спустя несколько месяцев Олаф и Анастасия подтвердили роман, появившись вместе на светском мероприятии. Пара расписалась в Астрахани и после торжества уехала в Таллин, на родину Олафа. Будучи в чужой стране, Заворотнюк поняла, что не сможет построить здесь карьеру и вернулась в Россию. Супруги почти год поддерживали отношения на расстоянии, пока актриса не увлеклась бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Брак Олафа и Анастасии продлился почти год.

В 1996 году актриса вышла замуж за Стрюкова и переехала вместе с ним в США. Заворотнюк родила от бизнесмена дочь Анну и сына Майкла. Анастасия и Дмитрий были в браке 10 лет. В 2006 году Заворотнюк подала на развод из-за романа с актером Сергеем Жигуновым.

В 2008 году актриса вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал фигурист Петр Чернышев, с которым она познакомилась на съемках шоу «Танцы на льду». В октябре 2018 года Заворотнюк родила дочь Милу с помощью ЭКО. Через год после родов Анастасия заболела раком. Фигурист был рядом с женой до последних дней ее жизни и на протяжении 5 лет обеспечивал ей должный уход и лечение.

Смертельная болезнь и исчезновение Анастасии Заворотнюк

В 2019 году новость о болезни Анастасии Заворотнюк шокировала общественность. Актрисе поставили страшный диагноз – глиобластома. Это агрессивная опухоль из злокачественных клеток в ткани головного мозга. Первое время никаких подробностей о состоянии звезды «Моей прекрасной няни» не было — и она, и члены ее семьи от комментариев отказывались. А в сентябре того же года стало известно, что артистка попала в реанимацию и что заболевание находится на последней стадии.

Все спектакли и кинопроекты с участием Анастасии после этого были отменены, а сама она перестала появляться на публике. Источник «Экспресс-газеты» сообщал, что недуг сильно сказался на двигательной активности актрисы. Сначала у нее отнялась рука, а затем и вся правая сторона тела. Реабилитологи пытались помочь звездной пациентке, но с инвалидной коляски поднять ее у них не получалось, из-за чего ей постоянно требовалась помощь посторонних.

В 2020 году появилась информация, что в Институте молекулярной биологии РАН для Заворотнюк разработали экспериментальную методику лечения. На опухоль воздействовали радиацией. Специалисты отмечали, что у актрисы болезнь прогрессировала не так активно, как у других, поэтому шанс на выздоровление был. Но, несмотря на это, с каждым годом новости о состоянии здоровья «прекрасной няни» были только хуже.

В 2023 году, как сообщил Telegram-канал SHOT, Заворотнюк проходила дорогостоящее лечение в частной клинике, куда ее устроил муж Петр Чернышев. Несколько месяцев врачи пытались сделать все, чтобы справиться с опухолью, но и это лечение не принесло результатов. Поэтому близкие Анастасии решили забрать актрису домой.

Отметим, что за пять лет ни поклонники, ни журналисты ни разу не видели актрису. Лишь один раз папарацци удалось заснять женщину, похожую на Заворотнюк. Ее засняли в машине вместе с мужем. Выглядела она совсем не так, как ее помнили фанаты – потерянное выражение лица, лишние килограммы, спутанные редкие волосы. Болезнь изменила актрисы до неузнаваемости. Она располнела из-за гормональной терапии, а затем стала стремительно усыхать. Однако родные Анастасии не подтверждали, что на фото была действительно она.

Члены семьи актрисы в принципе не раскрывали никаких подробностей ее состояния и делали все, чтобы скрыть ее от общественности. Петр Чернышев хоть и практически не отходил от тяжелобольной жены, но говорить о ней отказывался. Лишь старшая дочь Заворотнюк Анна изредка делилась с фанатами своими переживаниями. Она признавалась, что тяжело справлялась с болезнью матери, и с этим ей помогала бабушка. В последний раз комментарий о здоровье Анастасии модель дала в 2023 году. Тогда она кратко поблагодарила поклонников за беспокойство о ее семье и рассказала, что ситуация не улучшается.