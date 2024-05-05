Американский художник Фрэнк Стелла умер в возрасте 87 лет от лимфомы

В США в возрасте 87 лет ушел из жизни художник-абстракционист Фрэнк Стелла. Причиной его смерти стала лимфома.

Как сообщает New York Times, художник умер 4 мая в своем доме в районе Вест-Виллидж в Манхэттене.

Издание отмечает, что Стелла стал весомой фигурой в послевоенном американском искусстве. Он был первым художником-абстракционистом, которого пригласили читать лекции в Гарварде, а его картины выставлялись по всему миру.

В конце 1950-х годов лаконичные «черные картины» художника закрыли дверь для абстрактного экспрессионизма и указали путь в эру холодного минимализма.

Газета добавила, что немногим американским художникам ХХ века удалось достичь такого же успеха.

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