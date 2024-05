В Шотландии в возрасте 80 лет умер легендарный певец и мим Кристиан

В Шотландии умер культовый певец и мим Крис МакКлюр, выступавший под псевдонимом Кристиан. Ему было 80 лет.

Причина смерти певца не разглашается, отмечается только, что он «мирно отошел» 29 апреля в своем доме в Глазго.

Кристиан начал выступать еще в детстве, когда присоединился к группе The Fireflies, популярной в 1960 годах. В 1970 годах начал сольную карьеру.

Кристиану удалось отправиться в гастрольный тур с британским комиком и музыкантом Билли Коннолли. Кроме того, он стал участником популярного шоу Top of the Pops. Последний выпуск с его участием вышел в эфир в субботу, 27 апреля, сообщает таблоид The Scottish Sun.

Более 50 лет Кристиан служил в театре «Павильон». Директор учреждения Джейми Гордон написал в некрологе, что усопший «был не просто артистом, но и настоящим джентльменом», а также назвал его легендой шоу-бизнеса.

