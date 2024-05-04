В Греции умерла страдавшая от болезни Альцгеймера актриса Анна Панайотопулу

В Афинах умерла популярная греческая актриса сериалов и певица Анна Панайотопулу. В июле ей могло бы исполниться 77 лет.

Точная причина смерти артистки не раскрывается, однако известно, что она страдала от болезни Альцгеймера, при которой головной мозг перестает выполнять свои функции и появляются проблемы с памятью, мышлением и поведением.

Панайотопулу получила актерское образование в тайне от родителей. Ее дебют состоялся в Свободном театре в Афинах, сообщает «Российская газета».

В 1970 годах началась кинокарьера Анны. Широкую известность она получила благодаря роли мадам Сусу в проекте «Мадам Сусу» по роману Димитриса Псатаса. Среди ее работ также сериалы «Три грации», «Красная комната», комедии «Однажды… ребенок», «Фрутопия» и десятки других ролей в так называемых «мыльных операх».

Ранее в США скончалась в возрасте 90 лет актриса и режиссер Ян Мари Хааг (Смит). Причина ее смерти не раскрывается. Актриса ушла из жизни 29 апреля.