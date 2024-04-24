LiveJournal, где вела блог Лена Миро, прокомментировал ее смерть

Представители блог-платформы LiveJournal, где много лет вела блог Лена Миро, в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» прокомментировали ее смерть. Они дали понять, что информацией о гибели женщины не располагают, но если это правда, то им очень жаль — они соболезнуют родным и близким Лены.

Напомним, что издание Super.ru 23 апреля вечером сообщило о смерти 42-летней Лены Миро. Источник отмечал, что блогер попала в ДТП в США и впала в кому, а после скончалась. Ее мать якобы была на похоронах, а отец отказался проститься с дочерью. До сих пор нет официальных подтверждений этой информации.

Портал «Страсти» связался с представителями LiveJournal, где Лена Миро много лет вела свой блог. Она зарегистрировала его в 2010 году, но в марте прошлого года объявила о перерыве или уходе «навсегда».

Они прокомментировали информацию о смерти Лены Миро.

«Если новости из источника правдивы, то нам очень жаль — мы соболезнуем родным и близким. Лена для нас — в первую очередь талантливый автор: словом она владела легко и колко. В целом же поражало то, как много она знает, читает, замечает. Конечно, можно по-разному относиться к записям Лены, но они всегда были цепляющими – это её безусловный дар», – рассказали они.

Ранее мы писали о том, что блогер Лена Миро продолжает зарабатывать в России после новостей о смерти в ДТП.