«Улетела и еще не возвращалась»: где находится мама «умершей» Лены Миро

Мама 42-летней Лены Миро улетела в США в 2023 году и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает Kp.ru.

В Сети уже несколько дней обсуждают «смерть» Лены Миро. По данным СМИ, блогерша умерла в США после ДТП и на ее похороны приехала только мать. Примечательно, что семья Лены не подтверждает, но и не опровергает новости о дочери.

Как сообщает источник, мама Лены до сих пор находится в США. Она улетела в Америку еще до Нового годы, но не на похороны, а в гости к дочке.

«Ее родители сейчас живут за городом. Отец иногда приезжает проверять квартиру, но мама улетела в Америку и еще не возвращалась», — рассказал инсайдер.

К слову, пользователи Сети, как и многие знаменитости, не верят в смерть Миро. Они считают, что блогерша решила расстаться с прошлой жизнью.

Ранее журналист Максим Новиковский заявил, что блогер Лена Миро жива. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что LiveJournal, где вела блог Лена Миро, прокомментировал ее «смерть».