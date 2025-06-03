Американская певица Шерри Брайс умерла за двое суток до 79-летия. Об этом сообщает «Российская газета».

Американская певица ушла из жизни 26 мая в Алабаме. Известно, что в последнее время артистка жаловалась на здоровье. Она скончалась за двое суток до дня рождения. Прощание с ней состоялось 29 мая.

Умершая была номинирована на премию Country Music Association в категории «Дуэт года» и владела звукозаписывающим лейблом Pilor Records. Завершив музыкальную карьеру, она занималась недвижимостью во Флориде.

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