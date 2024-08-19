Раскрыто завещание Алена Делона: актер оставил дочери вдвое больше, чем сыновьям

Французский актер Ален Делон, страдавший медленно прогрессирующей лимфомой, еще при жизни составил завещание, содержание которого стало известно после его смерти 18 августа.

Согласно документу, состояние культового актера оценивается в 300 миллионов евро. Наследство разделено на четыре равные части по 25%. При этом двое сыновей Делона - 59-летний Энтони и 30-летний Ален-Фабьено получат по каждый свои 25%, а 33-летней дочери Анушке достанутся 50%, так как еще при жизни артист передал ей свою долю, сообщает The Guardian.

Ранее сыновья Делона заявляли, что борьбы за наследство не будет, так как они готовы принять любую волю отца.

Также сообщалось, что 18 августа в возрасте 88 лет скончался легенда французского кинематографа, сценарист и кинорежиссер Ален Делон. Телеведущий Владимир Познер заявил, что артист признавался ему, что хотел быть похороненным в окружении самых близких друзей — собак.