Актриса Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет после прощания с Лобоцким. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.

Звезде картины «Москва слезам не верит» стало плохо сегодня утром во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. Медики, дежурившие неподалеку, выносили знаменитость на носилках.

О дате прощания с Алентовой пока ничего неизвестно.

