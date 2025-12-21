Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Николай Денисов

Cкончался актер и поэт Николай Денисов, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Подробности приводит aif.ru.

19 декабря на 80-м году жизни умер заслуженный артист России Николай Денисов.

Николай Денисов родился в 1945 году и получил профессиональное актерское образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, который окончил в 1970 году. Его творческий путь охватывал десятилетия работы как в театре, так и в кино.

Актер служил в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, а позднее выступал на сценах петербургских театров — «На Литейном», «Приют комедианта» и «Бенефис». В последние годы Денисов сотрудничал с Московской драматической труппой «Блуждающие звезды», к которой присоединился в 2021 году.

В кино и на телевидении артист снялся более чем в десяти проектах. Широкому зрителю он запомнился по ролям в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь» и «Ищейка».

Помимо актерской профессии, Николай Денисов проявил себя как поэт и драматург. Его стихи легли в основу песен, которые исполняли Валерий Леонтьев, Лариса Долина и Михаил Боярский.

В 2005 году за вклад в искусство Николай Денисов был удостоен звания Заслуженного артиста Российской Федерации.

