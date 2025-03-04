Актриса из Шри-Ланки Сусанта Чандрамали умерла в возрасте 61 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Актриса Сусанта Чандрамали скончалась 1 марта после продолжительной борьбы с раком. Ей был 61 год. Сообщается, что болезнь у знаменитости диагностировали в 2020 году. Сначала ланкийская актриса шла на поправку, однако в 2024 году болезнь вернулась.

Сусанта Чандрамали родилась 21 февраля 1964 года. Она прославилась своими ролями в драматических телесериалах. Всего на счету актрисы более 20 ролей.

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