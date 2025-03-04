Опубликовано 04 марта 2025, 13:401 мин.
На прощание приехали несколько тысяч человек: в Дагестане прошли похороны олимпийского чемпиона Сайтиева
На похороны олимпийского чемпиона Сайтиева приехали несколько тысяч человек.
© AA/Abaca/East News
В Дагестане состоялись похороны олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. На прощание приехали несколько тысяч человек.
Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».
Прощание проходило в селе Новокули. По данным источника, на въезде в Хасавюрт и по району с утра патрулировала полиция.
Судя по публикуемым кадрам, присутствующие читали молитвы, а тело Сайтиева, по национальным традициям, выносили на жестких носилках, оно было укрыто плотным погребальным одеянием.
Сайтиев был одним из самых титулованных борцов. Он умер в возрасте 49 лет. Вдова спортсмена рассказала, что Бувайсар страдал серьезным заболеванием легких, принимал обезболивающие препараты.