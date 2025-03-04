На прощание приехали несколько тысяч человек: в Дагестане прошли похороны олимпийского чемпиона Сайтиева

В Дагестане состоялись похороны олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. На прощание приехали несколько тысяч человек.

Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Прощание проходило в селе Новокули. По данным источника, на въезде в Хасавюрт и по району с утра патрулировала полиция.

Судя по публикуемым кадрам, присутствующие читали молитвы, а тело Сайтиева, по национальным традициям, выносили на жестких носилках, оно было укрыто плотным погребальным одеянием.

Сайтиев был одним из самых титулованных борцов. Он умер в возрасте 49 лет. Вдова спортсмена рассказала, что Бувайсар страдал серьезным заболеванием легких, принимал обезболивающие препараты.