Актриса из «Прокаженной» Бараньская скончалась, отметив свое 89-летие

Ушла из жизни польская актриса театра и кино, певица, сценаристка Ядвига Бараньская. Об этом пишет FilmPolski.

Уточняется, что артистка скончалась 24 октября в США - спустя три дня после своего 89-летия. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Бараньская появилась на свет в Лодзи в 1935 году. В 1958 году окончила местную Киношколу. В период с 1956 по 1966 год она выступала на сцене Teatru Klasycznego. Позднее она устроилась на работу в Польский театр в Варшаве.

Как актриса кино Ядвига прославилась благодаря сотрудничеству с супругом — Ежи Антчаком, режиссером и номинантом на премию «Оскар». Ее самыми яркими работами стали главная роль в киноленте «Ночи и дни», поставленной по роману Марии Домбровской, и центральная роль в картине «Графиня Коссель». В 1980 году супруги эмигрировали в США.

Бараньская также принимала участие в съемках фильмов «Прокаженная», «Беспокойный постоялец», «Обломки корабля», «Солдат королевы Мадагаскара» и «Скандал из-за Баси».

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